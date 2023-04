"Gattopardo" racconta la Pasqua in Sicilia e storie di grandi donne dell'isola

Sembra una principessa orientale la giovane donna in abiti tradizionali arbëreshë, scelta per la copertina di Gattopardo di aprile, in edicola con il Giornale di Sicilia e la Gazzetta del Sud . Un numero dedicato alla Pasqua, un tripudio di riti e tradizioni raccontati tra città e borghi. Dalle processioni di Palermo a quelle di Caltanissetta e Trapani, dai canti delle comunità arbëreshë alle feste pagane di Prizzi e San Fratello. Tra le storie di Pasqua, scoprirete anche i segreti degli imponenti Archi di San Biagio Platani, straordinarie architetture effimere realizzate dalla comunità.

Poi le storie di grandi donne, come Cristina Fazzi, medico ennese che lascia la Sicilia per trasferirsi nei villaggi dello Zambia, dove in vent’anni ha realizzato progetti impensabili, abbattendo la malnutrizione dal 41 all’8 per cento. Ritratti al femminile come quello di Elena Principato, giovanissima biologa alla guida dell’Area marina protetta delle Pelagie, che sensibilizza attraverso i social residenti e turisti alla tutela e monitoraggio dei cetacei.

In questo numero abbiamo anche diverse pagine anche al Ponte sullo Stretto, tornato quanto mai attuale. Vi raccontiamo tutta l’odissea e le false partenze del progetto, dando la parola a favorevoli e contrari. E ancora, leggerete di progetti innovativi come la “biblioteca degli oggetti” nata a Palermo, dove prendere in prestito attrezzi da lavoro, utensili e altri accessori per arginare la corsa al consumo e privilegiare la condivisione.

Oppure scoprirete che sono tanti i giovani agricoltori che hanno scommesso sulla coltivazione di erbe aromatiche.