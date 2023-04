«Pasqua è il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno. Condivido la bella notizia degli ultimi esami: sto andando alla grande!». Lo scrive su Twitter Giovanni Allevi, ricoverato dal giugno scorso in ospedale per un mieloma. Il compositore, nato ad Ascoli Piceno, domani compirà 54 anni. Al post ha allegato anche una sua foto e ha aggiunto di sentirsi «indebolito e scombinato ma felice!».

