Un arcobaleno colora lo Stretto, simbolo di rinascita nel giorno di Pasqua

Nel giorno di Pasqua, quando la cristianità celebra la resurrezione di Gesù e il trionfo della vita sulla morte, un evento naturale suggestivo ha reso ancora più speciale il panorama dello Stretto di Messina. Un arcobaleno ha regalato uno spettacolo affascinante e coinvolgente a tutti coloro che erano presenti nella zona.

L'arcobaleno, spesso considerato un simbolo di speranza e rinascita, ha attraversato il cielo di Messina, collegando idealmente le due sponde della Sicilia e della Calabria e abbracciando il mare con una "festa" di luci e colori. Molti passanti si sono fermati ad ammirare il fenomeno, catturando il momento con i loro smartphone e condividendo foto e video sui social media.

Un simbolo di speranza e rinascita

L'arcobaleno è spesso considerato un simbolo universale di speranza e rinascita per diverse culture e tradizioni. La sua apparizione nel cielo dopo la pioggia è vista come un momento di rinnovamento e di promessa.

Nella tradizione giudaico-cristiana, l'arcobaleno è associato alla storia di Noè e al patto che Dio stabilì con l'umanità dopo il diluvio universale. In questo contesto, l'arcobaleno rappresenta un segno di speranza e la promessa che un simile disastro non si verificherà più.

In altre culture, come quella greca e romana, l'arcobaleno era visto come il ponte tra il mondo degli dei e quello degli uomini, mentre nella mitologia irlandese è associato alla leggenda del pentolone d'oro nascosto alla fine dell'arcobaleno.

