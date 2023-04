Valditara: "Maestra sospesa? Se non intervengo... ci sono buoni motivi"

«Rerum causas cognoscere. Se non intervengo in determinate situazioni ci sono buoni motivi». Così su Twitter il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, riferendosi alla maestra sospesa in una scuola in provincia di Oristano dopo aver fatto recitare delle preghiere in classe.

La frase latina "Rerum causas cognoscere", conoscere le cause delle cose, è una citazione dalle Georgiche di Virgilio.

Rerum causas cognoscere. Se non intervengo in determinate situazioni ci sono buoni motivi #maestra #oristano — Giuseppe Valditara (@G_Valditara) April 10, 2023

Alcontrrio, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi oggi pomeriggio ha incontrato a Orosei, in provincia di Oristano, la maestra Marisa Francescangeli, sospesa dall’Ufficio scolastico regionale per aver fatto recitare le preghiere ai suoi alunni. «L'ho interrogata - racconta Sgarbi in una nota - e ho scoperto che era assolutamente colpevole di quello che ha fatto: insegnare gli stessi valori su cui si fonda la nostra civiltà. Nessuna esaltazione e nessun fanatismo. Semplice, efficace, determinata. L’abuso è soltanto di chi ha stabilito sanzioni con accuse senza fondamento».

Secondo Sgarbi, «ogni contrapposizione tra laicismo e religione è contraddetta da Benedetto Croce cui l’insegnante si è ispirata: 'non possiamo non dirci cristianì. Che è questione culturale prima che religiosa. Quanto al rosario, nessuno dimentica che l’ha introdotto in politica Matteo Salvini». «Il lungo 'interrogatorio» - annuncia Sgarbi - è stato trasmesso al ministro Valditara che ha evidentemente fin qui conosciuto soltanto una relazione parziale che non restituisce la personalità della maestra Marisa Francescangeli. Credo sarebbe necessaria una ispezione ministeriale».

