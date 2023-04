Ioeleggoperché, vincono anche scuole da Sicilia e Calabria: in arrivo altri 116.000 libri

Sono ben 116.000 i nuovi libri donati dagli editori (4.000 in più rispetto allo scorso anno) in arrivo nelle scuole entro la fine di aprile grazie a #ioleggoperchè, la grande iniziativa dell’Associazione Italiana Editori (AIE) a favore delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.

Un’edizione straordinaria con il coinvolgimento di quasi quattro milioni di studentese e studenti, 23.240 scuole iscritte, 250 nidi e 3.275 librerie.

Con questa ultima fase e con la consegna del contributo editori si chiude la settima edizione del progetto con un traguardo da record: oltre mezzo milione di libri nuovi nelle biblioteche scolastiche italiane nell’anno scolastico in corso, per un totale di oltre 2,5milioni entrati nelle scuole in 7 anni.

“Con il contributo degli editori si conclude un’altra straordinaria edizione di #ioleggoperché, straordinaria perché porta a quota 2,5milioni i libri che grazie al progetto sono entrati nelle biblioteche scolastiche italiane in questi sette anni – ha spiegato il presidente di AIE Ricardo Franco Levi –. Questo risultato è frutto di un importante gioco di squadra che oggi offre l’opportunità a bambini e bambine, ragazzi e ragazze di sentire vicino e familiare il libro nella quotidianità e avere un’occasione in più per contrastare la povertà educativa. È un viaggio lungo se si considera che più di 1 scuola su 4 di chi ha partecipato alla scorsa edizione era senza biblioteca scolastica prima di ricevere i libri di #ioleggoperché. Ma è il nostro contributo, possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore, del Centro per il libro e la lettura e del Ministero dell’Istruzione, quest’anno affiancati anche dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Fondazione Cariplo. Ci auguriamo che questa sinergia possa crescere ancora e ancora negli anni a venire e creare un effetto domino positivo”.

Sono stati inoltre assegnati, tra le oltre 700 partecipazioni, i 20 premi alle scuole vincitrici dei due contest 2022. I premi quest’anno sono raddoppiati grazie al supporto di SIAE e, per la prima volta, del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri: ciascuna delle venti scuole vincitrici si è aggiudicata 1.000 euro in buoni da spendere in libri per arricchire ancora di più le proprie biblioteche scolastiche. 10 i buoni messi a disposizione da SIAE per il contest “Leggere per costruire un mondo più inclusivo”, rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado; altri 10 buoni sono invece messi a disposizione dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contest “Il libro e lo sport per un futuro più inclusivo”, dedicato alle scuole secondarie di secondo grado.

Con forte immaginazione e creatività numerosi studenti, anche quest’anno, hanno dimostrato la propria passione per la lettura, escogitando le modalità più originali e coinvolgenti per sensibilizzare le donazioni a favore della propria biblioteca scolastica.

LE 10 SCUOLE ASSEGNATARIE DEL PREMIO #IOLEGGOPERCHÉ 2022, SUDDIVISE PER GRADO

LEGGERE PER COSTRUIRE UN MONDO PIÙ INCLUSIVO

SCUOLE DELL’INFANZIA:

DIRITTI E DOVERI PER UN MONDO PIÙ INCLUSIVO

Scuola Infanzia Girasole – Morbegno (Sondrio) Link: https://www.facebook.com/scuolainfanziaGirasoleMorbegno/videos/454507373279651

LEGGERE CON TUTTI, PER TUTTI

Scuola Dell'infanzia Piazza Ulisse Calvi – Imperia Link: https://www.facebook.com/1314458100/videos/663890361781217?idorvanity=522907096347548

TUTTI INSIEME...NESSUNO ESCLUSO!

Robilante Capoluogo – Robilante (Cuneo) Link: https://www.facebook.com/events/1193687711562361/?active_tab=discussion

SCUOLE PRIMARIE:

LIBRI SENZA FRONTIERE

Pascoli - Riolo Terme – Riolo Terme (Ravenna) Link:https://www.facebook.com/100054793364438/videos/857239901983023?idorvanity=1320180232056499

PEZZETTINI E LE LORO STORIE

Spilimbergo G. B. Cavedalis – Spilimbergo (Pordenone) Link: https://www.facebook.com/progettogiovani.spilimbergo/videos/651728246595415

INSIEME SI VA PIÙ LONTANO

Padre Pio Da Pietrelcina – Valmontone (Roma) Link: https://www.facebook.com/quelledipadrepio/videos/656899162510188

SCUOLE I GRADO:

LA LETTURA CHE AVVOLGE E COINVOLGE

Istituto Maria Ausiliatrice – Reggio Calabria Link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0yNGwAcuiSWcq4jGffvXd4WC3hkmKitW7fNTPkb8Kn8Zywg1b6mpvMXx63Acaeyapl&id=100086486599714

STORIE CON LE ALI ... PER VOLARE INSIEME!

I GR. S. PERTINI – Savona Link: https://drive.google.com/file/d/18WgwvUPlUNNhglo_yQU9PIhjDWF-dROy/view?fbclid=IwAR166tC_dg8BxdUWmolGKRFtOgBSGQQqu3TRA-Hc5sOALR0k2XOJhsUxTBc

TI LEGGO UNA STORIA?

Giovanni Da Milano – Valmorea (Como) Link: https://www.facebook.com/100087255521678/videos/1947448998980356

SICILIA-TUNISIA: UNA DISTANZA CHE UNISCE

M. L. PIRANDELLO – Campobello di Mazara (Trapani) Link: https://www.facebook.com/100086905671380/videos/1295259671275193

LE 10 SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO ASSEGNATARIE DEL PREMIO #IOLEGGOPERCHÉ 2022

IL LIBRO E LO SPORT PER UN FUTURO PIÙ INCLUSIVO

SCUOLE II GRADO

LIBRI E SPORT: UN BINOMIO PERFETTO!

Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci – Lanusei (Nuoro) Link: https://www.facebook.com/100087460421090/videos/648336426834500

IL LIBRO E LO SPORT PER UN FUTURO PIÙ INCLUSIVO - COLAZIONE IN LIBRERIA

Licei A. Einstein – L. Da Vinci – Molfetta (Bari) Link: https://m.facebook.com/events/3257371334579298

ESERCIZI DI STILE

Las Paul Klee-Nicolo' Barabino – Genova Link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0GbyqcEyc6GmeFiq8Vhq3TffkuspHLh7Uq3YjqhjoTfjNbMuTasts9nKrdWVESHJvl&id=100087079626075

CORRERE E SALTARE PER TOCCARE IL CIELO CON UN LIBRO

Liceo Scienze Umane - Linguistico- Musicale "T. Gulli'" – Reggio Calabria

Link: https://www.facebook.com/events/472784148182076/?active_tab=discussion

LEGGERE PER IMPARARE - MUOVERSI PER REALIZZARE

ITET "E. Fermi" Economico E Tecnologico – Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) Link: https://www.youtube.com/watch?v=lnASHJTeemo

PRESENTAZIONE DEL CORTOMETRAGGIO "#IOLEGGOPERCHÉ"

Liceo Scientifico Don Bosco – Firenze Link: https://www.facebook.com/watch/?v=1299254227593186

IL CIRCOLO DEI LETTORI - sportivi inclusivi!!!

IIS Meucci Castelfidardo (itis e liceo scienze applicate) – Castelfidardo (Ancona) Link: https://www.youtube.com/watch?v=KhMga3f2e7w

TUTTI UNITI NELLO SPORT E CON I LIBRI, CORRIAMO VERSO IL FUTURO!!

Campus Leonardo Da Vinci – Umbertide (Perugia) Link: https://www.facebook.com/CampusDaVinci/videos/839901810657882?idorvanity=1571379916646974

ALLENAMENTE

Piaggia – Viareggio (Lucca) Link: https://www.facebook.com/watch/?v=1179601659323441

OLTRE I 100 METRI

LS Archimede – Acireale (Catania) Link: https://www.facebook.com/100087844710689/videos/5587997631316185

L’iniziativa è realizzata da AIE con il sostegno del Ministero per la Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore, il Centro per il libro e la lettura e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri; in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, con il Dipartimento dell’Editoria e dell’Informazione e di tutto il mondo del libro (Associazione Librai Italiani, Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai e Associazione Italiana Biblioteche), con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto di Fondazione Cariplo e di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il contributo di Pirelli e con il sostegno di Mediafriends e Rai per la Sostenibilità.

