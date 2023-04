Foto creata con l'AI vince premio mondiale Sony, ma l'autore Boris Eldagsen si autodenuncia

Dopo le foto "fake" del Papa con il piumino e dell’arresto di Donald Trump, un altro caso è destinato ad alimentare il dibattito sull'intelligenza artificiale generativa. Tra i vincitori del Sony World Photography Awards, uno dei più importanti concorsi annuali di fotografia al mondo, c'è una fotografia in bianco e nero presentata dal fotografo tedesco Boris Eldagsen. E’ intitolata "Pseudomnesia - The Electrician", è in bianco e nero, sembra scattata negli anni Quaranta e ritrae due donne; è risultata prima nella categoria «Creatività» della sezione Open.

L’immagine però non è stata scattata da Eldagsen ma generata da Stable Diffusion, una delle più avanzate tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, che crea immagini a partire da un comando scritto da un uomo. Eldagsen ha rifiutato il premio, spiegando sul suo blog di aver partecipato al concorso per aprire un dibattito sul tema e per capire «se i grandi premi di fotografia sono pronti per le immagini create con l’intelligenza artificiale: non lo sono», si è risposto.

Gli organizzatori del premio hanno detto a Bbc News che poichè Eldagsen ha deciso di rifiutare il premio, hanno «sospeso le attività con lui e, in linea con i suoi desideri» lo hanno "rimosso dalla competizione". L’uso dell’Intelligenza artificiale in tutti i settori, dalla scrittura di canzoni e saggi allo sviluppo nella medicina è stato ampiamente dibattuto negli ultimi mesi e il lancio del software ChatGpt che ha fatto da catalizzatore. Non é il primo premio artistico vinto da un’intelligenza artificiale: lo scorso agosto un’opera realizzata da Midjourney si è aggiudicato il concorso della Colorado State Fair.

