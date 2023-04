L'addio di Totò Schillaci alla madre Giovanna: "Le mie vittorie sono state anche le tue"

L'ex calciatore palermitano Totò Schillaci ha condiviso un toccante messaggio d'addio su Instagram alla madre Giovanna (morta a 76 anni) , ringraziandola per averlo sempre sostenuto nella sua carriera e nella vita.

"Fai buon viaggio mamma - scrive Schilllaci - Grazie. Non ci sono parole giuste per per momenti come questi, se non dirti Grazie. Grazie per quello che sono, per quello che ho ottenuto, le mie vittorie sono state anche le tue di vittorie. Mi hai sempre amato, mi hai sempre difeso, mi hai sempre dato tutto quello di cui un figlio ha bisogno. Abbiamo fatto un viaggio stupendo insieme, pieno di sacrifici, cambiamenti, soddisfazioni, vittorie ma anche momenti bui e tormenti, ma il tuo affetto per me e per noi, la tua famiglia, non è cambiato. Possa tu riposare in pace ed essere sempre nei nostri ricordi. Ti amo, il tuo Salvo, è così che amavi chiamarmi".

Salvatore "Totò" Schillaci è nato a Palermo il 1º dicembre 1964 ed è noto soprattutto per le sue performance nel campionato del mondo 1990, dove ha vinto i titoli di capocannoniere e di migliore giocatore. Ha giocato per diverse squadre tra cui Messina, Juventus, Inter e Júbilo Iwata, e ha segnato 37 gol in Serie A e 39 in Serie B. Schillaci ha totalizzato 16 gol in 17 presenze con la nazionale italiana, diventando un'icona del calcio italiano durante i mondiali del 1990.

Durante quella magica estate del 1990, la favola di Totò Schillaci è esplosa. In quel periodo, la madre Giovanna suo marito Mimmo sono diventati popolari, poiché la loro casa nel quartiere Cep divenne meta di pellegrinaggi di palermitani ebbri di gioia per le straordinarie prestazioni di Schillaci nel torneo.

Schillaci ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'AMAT Palermo, ma non ha mai giocato per il Palermo a causa di una differenza nelle offerte economiche. Nel 1982 è stato ingaggiato dal Messina, in Serie C2. Durante il suo periodo al Messina, ha contribuito alla promozione in Serie B nella stagione 1985-86, segnando 11 gol. Dopo due interventi ai menischi, Schillaci ha segnato 13 gol nella stagione successiva grazie alla fiducia del tecnico Franco Scoglio. Nella stagione 1988-1989, con l'arrivo di Zdeněk Zeman, Schillaci ha segnato 23 gol ed è stato capocannoniere del campionato cadetto. Dopo sette campionati tra Serie C2, C1 e B, Schillaci ha lasciato la Sicilia. In totale, ha giocato 256 gare con il Messina, segnando 77 gol, diventando il secondo cannoniere assoluto nella storia del club.

