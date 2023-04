Achille Costacurta chiede scusa alla polizia di Stato su Instagram

Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta, ha chiesto scusa alla Polizia di Stato per il suo comportamento. Dopo aver sferrato un pugno in faccia a un vigile urbano a Milano e ricevuto una denuncia, il giovane ha voluto esprimere le sue scuse attraverso una storia sul suo profilo Instagram. Il suo messaggio è stato breve e laconico: "Scusa", ha scritto Achille, mostrando così il suo pentimento in seguito all'incidente.

La serata brava che finisce male

Durante una serata a Milano, Achille Costacurta ha causato danni all'interno di un taxi e lanciato oggetti fuori dall'abitacolo. Il tassista ha chiesto aiuto a una pattuglia della Polizia locale, che ha cercato di far uscire il giovane dall'auto. In risposta, Achille ha colpito un agente con un pugno all'occhio, causando ferite guaribili in sette giorni. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, ed è indagato anche per il possesso di hashish.

Reazioni sui social

I social network sono stati impietosi nei confronti di Achille, con numerosi commenti negativi e irriferibili. Tuttavia, qualche utente ha dimostrato una timida comprensione per il giovane, che aveva recentemente ammesso di essere quasi dipendente da social e telefonini.

© Riproduzione riservata