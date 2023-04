Pasta in bianco a 26 euro dello chef Quadrio, perché tutti ne parlano?

A Milano, nel cuore del Quadrilatero della Moda, nel ristorante dell'Hotel Portrait 10_11 in via Sant'Andrea, si propone una pasta in bianco a 26 euro. Tuttavia, questa non è una comune pasta in bianco, poiché il piatto, chiamato "La mia idea di pasta in bianco", è privo di olio e burro. I fusilloni, divenuti uno dei cavalli di battaglia del locale, vengono cotti in un brodo di Parmigiano stagionato per 36 mesi.

Sui social, la polemica si è scatenata tra coloro che applaudono l'originalità del ristorante e coloro che criticano il prezzo ritenuto eccessivo. In questo modo, Milano continua a far discutere, con l'aumento vertiginoso non solo degli affitti, ma anche dei costi dei ristoranti e della vita in generale. Tuttavia, gli utenti che difendono il ristorante sottolineano l'importanza della posizione nel cuore della moda milanese e la tecnica di cottura impiegata.

Lo chef Quadrio, in alcune recenti interviste, ha spiegato la preparazione del piatto: "Ci faccio una specie di risotto, quindi non la cuocio in un'acqua salata, ma in un brodo che facciamo con le croste, come facevano le nonne". Ha poi aggiunto che il brodo viene filtrato e la parte solida lavorata per ottenere la croccantezza del piatto, mentre il brodo stesso viene fatto decantare in modo da separare le parti solide, grasse e liquide.

