Cassa forense, è di 42.386 euro il reddito medio degli avvocati

Nel 2022 gli avvocati della Penisola, come certificato dai dati appena diffusi, tratti dal bilancio del 2022 della Cassa forense, hanno subito una «minima flessione», giacché gli iscritti all’Ente previdenziale guidato da Valter Militi sono 240.019 (-0,7% in un anno), mentre il reddito medio annuo degli esponenti della categoria professionale «è passato dai 37.785 euro del 2020 ai 42.386 euro del 2021». Lo si legge in una nota, dopo il via libera di oggi del Comitato nazionale dei delegati della Cassa al documento relativo all’esercizio 2022; resiste, si evidenzia, «la disparità di reddito a livello nazionale tra Nord e Centro-Sud (con l’eccezione del Lazio), anche se in un contesto di generalizzato miglioramento in tutti i territori» e «permane anche il 'gap' di genere, legato alla differenza di guadagni tra gli avvocati di sesso maschile (56.768 euro) rispetto alle colleghe (26.686)».

Le entrate contributive, recita ancora il testo, «hanno registrato complessivamente una variazione in incremento di oltre 288 milioni, rispetto al 2021» e «le prestazioni previdenziali in favore degli iscritti sono state pari a 931 milioni 714.292 euro (erano state di 892 milioni 679.575 nel 2021)».

