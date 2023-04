Riecco ChatGPT, l'intelligenza artificiale torna a funzionare dopo il blocco

Chat GPT torna operativo in Italia dopo aver accettato le richieste del Garante della Privacy, incluso il diritto di rettifica e cancellazione dei dati personali inesatti generati dal servizio. Inoltre, gli utenti e anche i non utenti avranno il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati personali utilizzati per l'esercizio degli algoritmi, e OpenAI dovrà fare una campagna pubblicitaria per far conoscere questa possibilità a tutti. La scorsa settimana, OpenAI aveva già permesso agli utenti mondiali di escludere le proprie conversazioni dal training dell'algoritmo.

© Riproduzione riservata