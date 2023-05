Bar le propone mille euro al mese per un full time "mascherato": è sfruttamento, non vi faccio da serva

Una giovane lavoratrice, Sara, una ragazza di quasi 30 anni di Cerenova, una frazione di Cerveteri, ha recentemente denunciato sui social media una proposta di lavoro indecorosa offerta da un bar nel Lazio. La proposta prevedeva un contratto a tempo determinato, part-time di sole 4 ore settimanali, con uno degli inquadramenti più bassi. Tuttavia, nella realtà, si trattava di un contratto a tempo determinato, part time di 4 ore settimanali e con uno degli inquadramenti più bassi.

«Si tratta di un lavoro 6 su 7, festivi e domeniche incluse - ha spiegato la stessa Sara - sette ore e mezza al giorno per uno stipendio di 1.000 euro per un totale di circa 200 ore al mese. Ovviamente straordinari non pagati idem i festivi, sia chiaro. Già da qui si può intuire molto. Quasi 5 euro l'ora».

"Alla soglia dei quasi trent'anni - ha scritto Sara sui social - sono davvero stufa di fare la serva. Io a farvi ingrossare il culo non ci sto più", ha scritto in un post sui social diventato virale in poco tempo. Non esiste nessun genere di pausa, anche andare al bagno è un lusso e naturalmente non ti passano nulla da mangiare nonostante gli orari lo prevedano – continua la ragazza – Ora veramente vogliamo continuare a dire che il problema sono i giovani, il reddito, il non voler fare la gavetta, la mancanza di voglia? Davvero? Questo è sfruttamento. Iniziate a pagare i dipendenti come si deve e vedrete che fila fuori i vostri locali. Ovviamente io il contratto l'ho rifiutato, nonostante abbia bisogno di lavorare, ma alla soglia dei quasi trent'anni anni sono davvero stufa di fare la serva. Io a farvi ingrossare il culo non ci sto più".

Iscritta alla CGIL, Sara si era già rivolta alla Filcams due anni fa. Natale Di Cola, segretario della CGIL Roma e Lazio, in un post su Facebook ha espresso orgoglio per il fatto che Sara combatta per difendere i diritti dei lavoratori. Purtroppo, alcuni utenti dei social hanno deriso e offeso Sara "per aver detto no allo sfruttamento e al lavoro nero".

Di Cola ha voluto sottolineare la solidarietà della CGIL nei confronti di Sara, affermando che non è sola e che l'organizzazione le farà "quadrato attorno". Ha inoltre colto l'occasione per evidenziare come le offese rivolte a Sara colpiscano intere generazioni di lavoratori, vittime della retorica della gavetta e del sacrificio, che non sono altro che sfruttamento, precarietà e lavoro povero.

La CGIL Roma e Lazio ribadisce il suo impegno a non arrendersi e ad ambire a cambiare il Paese, costruendo una società giusta in cui il lavoro sia stabile, sicuro e di qualità. Di Cola chiama a intensificare la mobilitazione per superare la precarietà, le disuguaglianze e le ingiustizie sociali, e per inaugurare una nuova stagione dei diritti e del lavoro.

