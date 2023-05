Cassazione: fotografare l'auto del condomino parcheggiata fuori posto non è molestia

La Corte di Cassazione ha deciso che non costituisce reato di molestie scattare foto ad un'auto parcheggiata in un'area vietata per documentare il comportamento scorretto all'amministratore del condominio, anche se a bordo vi sono figli minori. Lo riferisce il Sole 24 Ore.

La Corte ha ribadito che per integrare la fattispecie criminosa, la condotta deve essere particolarmente sintomatica dei requisiti previsti dalla norma incriminatrice, cioè deve essere sgradita e ispirata da un biasimevole motivo o deve essere petulante e interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. Nel caso in esame, la condotta dell'imputato non era abituale e non ravvisava gli estremi del reato ascritto, in quanto aveva scattato le foto per segnalare il comportamento scorretto all'amministratore del condominio. Le parole e gli epiteti rivolti ai condomini non costituivano una condotta molesta.

