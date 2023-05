La Marina Usa assume un marinaio "drag queen" per la campagna di reclutamento. E' polemica

La Marina degli Stati Uniti ha assunto una drag queen in servizio attivo come volto di una campagna di reclutamento. Il marinaio di seconda classe Joshua Kelley, che si identifica come non-binario, è stato nominato primo di cinque ambasciatori digitali di un programma pilota che si è svolto da ottobre a marzo «per attrarre una forza lavoro più talentuosa e diversificata» e combattere il crollo dei reclutamenti.

Kelley, il cui nome d’arte è Harpy Daniels, ha iniziato a esibirsi a bordo - condividendo la sua esperienza su TikTok e Instagram - ed è diventato un paladino delle persone che «per anni sono state oppresse durante il loro servizio». «Grazie alla Marina Militare per avermi dato questa opportunità. Non parlo per la Marina, ma semplicemente condivido la mia esperienza in Marina», ha scritto in un post. Kelley ha spiegato che ha iniziato a esibirsi come drag queen nel 2013, molto prima di arruolarsi.

La notizia ha scatenato le critiche dei conservatori: «La carenza di reclutamento è una grave crisi che dobbiamo affrontare con soluzioni serie. I video su TikTok delle drag queen stanno solo peggiorando un brutto problema», ha commentato ad esempio il deputato repubblicano dell’Indiana Jim Banks, presidente della sottocommissione del personale militare della Camera.

