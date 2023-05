Festa della Mamma 2023: quando si celebra quest'anno? Ecco la data

La Festa della mamma è un'occasione per esprimere gratitudine, affetto e riconoscimento a tutte le madri e figure materne. Quest'anno, la ricorrenza cade il 14 maggio, in concomitanza con la seconda domenica del mese. Le celebrazioni includono regali, fiori, biglietti d'auguri e attività speciali per trascorrere tempo di qualità con le madri.

In tempi moderni, la Festa della mamma è diventata una giornata di festa molto diffusa e amata in tutto il mondo. L'origine di questa festività è legata alle lotte delle donne per la pace e l'uguaglianza. La sua celebrazione nel tempo ha assunto forme diverse, anche se oggi è principalmente conosciuta come un'occasione per omaggiare le madri e le figure materne nella nostra vita. Molti Paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Australia, Canada e altri, celebrano la Festa della mamma la seconda domenica di maggio.

Alcuni altri Paesi, come il Regno Unito e l'Irlanda, festeggiano la "Domenica delle Madri" nel quarto periodo di quaresima, mentre in alcuni luoghi, come la Spagna e il Portogallo, si celebra il primo giorno di maggio. Oltre ai regali e agli auguri, la Festa della mamma è un'opportunità per riflettere sul ruolo fondamentale delle madri nella società e nella vita dei singoli individui. È anche un momento per riconoscere e sostenere le madri che affrontano sfide quotidiane, come l'assenza di un partner, l'allevamento dei figli in condizioni economiche difficili o la conciliazione tra lavoro e famiglia.

Le origini storiche della Festa della mamma

La Festa della mamma ha radici antiche, risalenti alle celebrazioni delle divinità femminili nel mondo antico, come Iside nell'Antico Egitto e Cibele nella cultura romana. Nel corso dei secoli, le tradizioni si sono evolute, e la festa moderna è nata dalla lotta per la pace e l'uguaglianza delle donne.

Julia Ward Howe fu la prima a proporre una giornata dedicata alle madri nel 1870, con il suo appello alla pace, mentre Anna Jarvis fu la promotrice della festa moderna della Festa della mamma negli Stati Uniti nel 1908.

La Festa della mamma in Italia: evoluzione e tradizioni

In Italia, la celebrazione della Festa della mamma si è sviluppata in diversi momenti storici. Inizialmente, si celebrava la Giornata nazionale della Madre e del Fanciullo il 24 dicembre 1933, durante il regime fascista. Tuttavia, la Festa della mamma come la conosciamo oggi è stata introdotta negli anni '50 per motivi commerciali e religiosi. Fu nel 1958 che l'iniziativa suscitò un dibattito in Senato, che si prolungò anche nell'anno successivo. Da allora, la Festa della mamma è stata celebrata inizialmente l'8 maggio, e successivamente è stata confermata nella seconda domenica di maggio, come avviene tutt'oggi.

La celebrazione della Festa della mamma nel mondo

La Festa della mamma viene festeggiata in diversi periodi dell'anno a seconda del Paese. Mentre la maggior parte dei Paesi la celebra la seconda domenica di maggio, nel Regno Unito e in Irlanda si festeggia la "Domenica delle Madri" durante la quaresima, mentre in Spagna e Portogallo la celebrazione avviene il primo giorno di maggio.

Il significato e il valore della Festa della mamma

La Festa della mamma è un'occasione per riconoscere il ruolo cruciale delle madri nella nostra vita e nella società. Oltre a regali, fiori e biglietti d'auguri, è importante riflettere sulle sfide che le madri affrontano quotidianamente e sostenere le loro lotte per l'uguaglianza e la giustizia sociale. Le madri svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo emotivo, educativo e sociale dei loro figli, e contribuiscono in modo significativo al benessere delle famiglie e delle comunità.

