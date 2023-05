Musk sfida WhatsApp: anche su Twitter chiamate audio e video

Le chiamate audio e video arriveranno su Twitter. Lo ha scritto in un tweet Elon Musk, a capo della piattaforma dallo scorso ottobre. «Prossimamente ci saranno chat vocali e video dal tuo account su questa piattaforma - ha scritto Musk - potrai parlare con persone in qualsiasi parte del mondo senza dare il tuo numero di telefono».

In un successivo commento lanciato su Twitter, Musk ha affermato che il servizio di messaggistica WhatsApp gestito da Meta «non può essere considerato attendibile».

