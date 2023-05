Sanremo, Fiorello legge messaggio dell'ad Rai in pectore: Amadeus rimane

Il futuro della Rai e le possibili novità in arrivo nei palinsesti finiscono anche oggi nella rassegna stampa di Fiorello a Viva Rai2!. «Ieri c'è stata la mia difesa a spada tratta su Amadeus che vorrebbero dimezzare artisticamente», ha ricordato lo showman. «Pensate che Roberto Sergio - ha aggiunto, riferendosi al nuovo Ad in pectore - credo che stia già provvedendo a far diventare questo glass il suo garage per la macchina. Se non ci vedete più in onda è perché ha due macchine, una qui, dentro il glass, e l’altra al Delle Vittorie».

E poi battute su Pino Insegno, che potrebbe essere tra i nuovi volti di Viale Mazzini: «Pino scusa, non possiamo non commentare. Giorgetti lo vuole mettere a capo della Guardia di finanza». E sulla pubblicità da mandare in onda: «Non la mandiamo, cerchiamo di essere un pò anarchici, perché in Rai in questo momento è così».

A quel punto Biggio ha segnalato a Fiorello «un messaggio di Roberto Sergio sul telefonino» che lo showman ha letto in diretta. «Ma quale garage. Amadeus rimane, lo dice proprio qua», ha sottolineato Fiore, mostrando per un attimo alle telecamere lo schermo del cellulare. Un’indicazione che troverebbe conferma in ambienti di Viale Mazzini alla luce del contratto di Amadeus da direttore artistico e conduttore anche per il 2024. E poi la chiusa del messaggio, tra le risate: «Cerca di mandare la pubblicità il prima possibile».

