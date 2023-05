La rivoluzione della carne coltivata: ecco le cellule staminali immortali

La produzione di carne coltivata mette il turbo, con la possibilità di coltivare cellule staminali immortali del muscolo di bovini. La tecnica descritta sulla rivista ACS Synthetic Biology e che rende le cellule staminali in grado di riprodursi centinaia di volte è stata messa a punto nel Centro per l’agricoltura cellulare dell’americana Tuft University e potrà essere applicata anche alle staminali del muscolo di polli e pesci. Un passo importante per produrre tonnellate di carne coltivata ogni anno.

La carne coltivata: un progresso limitato dalla cultura

"La nuova tecnica - ha commentato il presidente del Comitato Etica della Fondazione Umberto Veronesi, Carlo Alberto Redi - è un importante progresso ma il vero limite alla diffusione della carne coltivata da agricoltura cellulare, che è bene sottolineare non ha nulla di sintetico, non è tecnologico ma culturale». Benché ormai quasi mature le tecniche di agricoltura cellulare hanno ancora alcuni limiti, uno di questi è che durante la replicazione le cellule tendono a invecchiare e non garantiscono più le stesse caratteristiche delle cellule iniziali.

Cellule staminali muscolari bovine immortalizzate: la soluzione?

Il gruppo di ricerca americano ha ora sviluppato una tecnica per usare nella produzione di carne le cosiddette Cellule staminali muscolari bovine immortalizzate (iBSC), cellule che possono crescere rapidamente e dividersi centinaia di volte, potenzialmente all’infinito senza mostrare segni di invecchiamento. Le iBSC una volta moltiplicate vengono spinte a differenziarsi in cellule muscolari mature, che sono poi il prodotto finale.

Carne coltivata: l'innovazione contro i cambiamenti climatici

La carne coltivata non è pericolosa, è un’innovazione che permette di superare alcune delle limitazioni pratiche attuali e può dare un contributo importante per l’abbattimento dei costi, facilitare la produzione su larga scala e coltivare cellule di altri animali, come pollo e pesci, osserva . Si stima che tra il 18 e il 20% dei gas serra siano dovuti alle emissioni dei miliardi di animali che alleviamo in modo intensivo, a cui si deve aggiungere l’uso di farmaci e la distruzione di foreste per dare spazio ai pascoli.

La necessità della carne coltivata per la salvaguardia del pianeta

«Senza parlare poi delle questioni etiche legate alla macellazione. La coltivazione della carne è una necessità inevitabile per la salvaguardia del pianeta», ha aggiunto Redi.

L'ostacolo alla diffusione della carne coltivata: l'accettazione sociale

A limitare ancora la diffusione di questo tipo di cibo è l'accettazione sociale e la contrarietà degli attori della filiera produttiva tradizionale «ma dobbiamo partire da una premessa indiscutibile, c'è un problema di sostenibilità da risolvere e non rinviabile. Non si può dire di no - ha concluso Redi - affermando che farebbe male, perché ciò è falso. Dobbiamo fare qualcosa e non si possono fare affermazioni false o senza senso, è necessario che si spieghi il perché delle scelte politiche. Serve una discussione seria».

