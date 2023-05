Bobi, il cane più vecchio del mondo compie 31 anni

Il cane più anziano del mondo ha compiuto 31 anni giovedì e festeggerà questo traguardo con una festa di compleanno in Portogallo, ha fatto sapere il suo proprietario. Bobi, un Rafeiro do Alentejo di razza pura nato l'11 maggio 1992, è stato nominato "cane vivente più vecchio" dal Guinness dei Primati ed è anche il cane più anziano mai registrato.

Il vecchio cane ospiterà 100 fan e amici, persone provenienti da altri paesi, per la festa che si terrà domani nel villaggio di Conqueiros (Portogallo), ha detto il suo proprietario Leonel Costa, 38 anni. "Guardarlo è come ricordare le persone che hanno fatto parte della nostra famiglia e che purtroppo non ci sono più, come mio padre, mio fratello o i miei nonni che hanno già lasciato questo mondo", ha detto Costa a Guinness. "Bobi rappresenta quelle generazioni".

Questo cane anziano proviene da famiglia di cani longevi, inclusa sua madre, Gira, che è vissuta fino all'età di 18 anni. A febbraio, ha spodestato un Chihuahua dell'Ohio di nome Spike conquistando il titolo di cane più vecchio.

