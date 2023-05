Il Papa svela: "Ho sgridato chi mi ha chiesto di benedire il cane"

Il Papa, nel suo intervento agli Stati generali della Natalità, ha raccontato due aneddoti, «due fotografie» le ha chiamate, di episodi «accaduti qui in piazza» San Pietro.

«Due settimane fa il mio segretario» era «nella piazza e veniva una mamma con il carrello col bambino. Lui, un prete tenero, si avvicinava per vedere il bambino. Era un cagnolino.

Quindici giorni fa, all’udienza del mercoledì, io andavo a salutare, arrivai ad una signora, cinquantenne come me - ha scherzato il Papa -. Saluto la signora e lei apre una borsa. E dice: 'me lo benedice il mio bambino?', un cagnolino. Lì non ho avuto pazienza e ho sgridato la signora: 'signora tanti bambini hanno fame e lei col cagnolino'», ha raccontato Papa Francesco. «Fratelli e sorelle queste sono scene del presente ma se le cose vanno così sarà l’abitudine del futuro, stiamo attenti», ha chiesto il Pontefice.

