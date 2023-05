I compleanni di Fiorello, Baglioni e Pausini: festa a Viva Rai2!

Grande festa dal glass di Viva Rai2! in una mattinata piena di emozioni per Rosario Fiorello che oggi compie gli anni. Alle prime luci dell’alba arriva la dedica speciale della figlia Angelica che a sorpresa dal tetto del Glass di Via Asiago suona e canta per la prima volta in pubblico una dolcissima versione di Io vagabondo, lasciando lo showman commosso e senza parole. A Viva Rai2! la festa continua con Baglioni e Laura Pausini, in collegamento, entrambi nati il 16 maggio. Celebrazioni in grande stile nel Glass e in strada, con tanto di torta finale con una Marylin Monroe/Ilenia Pastorelli che intona Happy birthday. Altro protagonista della festa, il grande pubblico di via Asiago: oltre 600 persone sotto la pioggia battente hanno atteso la fine del programma per portare auguri e pensieri allo showman più amato d’Italia che con una battuta per tutti, ha ricambiato l'affetto regalando sorrisi e selfie.

"Tutti su! Buon compleanno Claudio", in sala il film evento di Baglioni

E’ nelle sale in questi giorni (15-17 maggio) "Tutti su! Buon compleanno Claudio", film evento sul progetto musicale inedito di Baglioni "Dodici Note - Tutti su!", i 12 eventi che hanno avuto luogo dal 3 al 19 giugno 2022 alle Terme di Caracalla: prima volta in assoluto per un artista pop ad aver aperto la Stagione Lirica del Teatro dell’Opera di Roma. Baglioni, 72 anni oggi (16 maggio), da settembre sarà in giro per l’Italia con un nuovo tour. Sedici album in studio, tredici album dal vivo, 5 raccolte, 3 album di cover e 25 tour sono il bilancio della carriera di un gigante della musica italiana, Claudio Baglioni. Il successo vero arriva quando il concept album "Questo piccolo grande amore" si piazza al primo posto in classifica. Artista schivo in origine, Baglioni si è trasformato con il passare degli anni diventando anche un personaggio televisivo quando con Fabio Fazio conduce nel 1997 "Anima mia", programma andato in onda su Rai2 rievocativo degli anni 70. Sempre con Fabio Fazio torna in televisione nel 1999 con "L'ultimo valzer", mentre nel 2018 e nel 2019 è direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo.

Laureato in archittettura, un figlio nato nel 1982 (oggi chitarrista) dal matrimonio con Paola Massari, Baglioni non si è mai tirato indietro nello schierarsi sulle questioni sociali sin dalla sua partecipazione nel 1988 alla tappa italiana del tour di Amnesty International "Human Right Now!. A quella sono seguiti la partecipazione al Live 8 organizzato da Bob Geldof a Roma al Circo Massimo e al "Concerto contro la mafia" e a "Giù la maschera" a Palermo, dopo l’uccisione dei giudici Falcone e Borsellino. Organizza, poi, in proprio a Lampedusa dieci edizioni del Festival "O' Scia" per promuovere il rispetto reciproco e il valore della diversità. Dal 1999 a oggi ha pubblicato soltanto 4 album di inediti, ma non ha lesinato sui tour che sono stati 13 (compreso "Capitani coraggiosi" con Gianni Morandi) e sugli album live, ben 7. Lo scorso 4 dicembre ha pubblicato "In questa storia che è la mia" con cui il 2 giugno dall’Opera di Roma sarà protagonista sulla nuova piattaforma ITsART, dell’omonimo evento in streaming con la partecipazione di Pierfrancesco Favino e l’etoile Eleonora Abbagnato, che trasformerà in ambiente scenico ogni spazio del Teatro - dal palchi alla platea, dal foyer ai camerini - nel quale va in scena.

