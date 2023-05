Chiara Ferragni posa nuda sui social, una follower di 11 anni: “Messaggio sbagliato”

Chiara Ferragni ha scatenato polemiche con una foto provocatoria pubblicata su Instagram. Nello scatto, la celebre influencer appare a metà nuda davanti allo specchio, coprendo a malapena il seno con la mano. La foto ha generato una valanga di critiche, definendola addirittura "pornografica". Chiara ha risposto alle critiche, ma molti l'hanno accusata di essere un cattivo esempio per le giovani ragazze. Alcuni commentatori le hanno rimproverato di utilizzare il proprio corpo come oggetto e di far credere alle ragazze che spogliarsi significhi affermarsi. Non è chiaro se l'azione di Chiara sia stata intenzionale per creare scalpore o se sia stata una mossa sbagliata. In ogni caso, l'importante per lei sembra essere che se ne parli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La risposta di Chiara Ferragni

"Nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate", ha scritto Ferragni, rivolgendosi non solo a Giulia, ma a tutte le donne. Ferragni ha sottolineato che postare una foto intima non dovrebbe essere motivo di vergogna, ma piuttosto un atto di auto-celebrazione e di espressione della propria libertà personale.

Ferragni, nota per il suo spirito indomito e il suo impegno nel promuovere l'empowerment femminile, ha criticato l'idea che le donne debbano sentirsi a disagio per mostrare il loro corpo o temere di dare un'impressione sbagliata. Ha sollevato interrogativi provocatori: "Perché una donna in intimo si deve vergognare del suo corpo? Perché deve aver paura di dare un'idea sbagliata invece che sentirsi bene dentro la sua pelle?"

L'imprenditrice digitale ha riaffermato la sua posizione femminista e pro-autonomia, sottolineando che le donne sono state a lungo ingiustamente soggette a restrizioni e aspettative culturali limitanti. "Ci hanno insegnato che le donne non possono osare", ha dichiarato, per poi ribadire il suo impegno nel contrastare queste norme sociali: "Questo è uno dei tanti modi che io utilizzo per prendermi la libertà che tutti dovremmo avere."

L'influencer ha concluso il suo messaggio con una sfida aperta ai conservatori e ai puritani, affermando: "Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta allora".

© Riproduzione riservata