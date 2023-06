Maturità 2023, istruzioni per l'uso: arriva un manuale

Un breve e sintetico manuale 'Maturità 2023: istruzioni per l’uso': lo hanno redatto il presidente di Anp, l’Associazione nazionale presidi di Roma, Mario Rusconi e la professoressa Loredana Straccamore. Vuole essere una guida agile per i docenti e per gli studenti dopo tre anni un cui la maturità ha subito cambiamenti a causa del Covid. Riporta scritte tutte le norme, spesso scritte in burocratese, che a volte si fatica a comprendere: per esempio come compilare il documento di presentazione della classe, da chi è formata la commissione ecc.

L’originalità sta nei 10 comandamenti per il colloquio: «Abbiamo dato -spiega Rusconi all’Ansa -una serie di consigli agli studenti su come si deve affrontare l’elemento del colloquio orale in cui i ragazzi devono mettere in campo la loro capacità espressiva e far vedere la loro formazione. I 10 comandamenti consistono in consigli, basati sul buonsenso». Tra questi, studiare i commissari esterni (3 sono interni, 4 esterni, tra i quali il presidente), evitare di mescolare le discipline, cercare l’originalità senza strafare, mantenere la calma, rivedere gli elaborati quando la commissione li presenta. Tra i consigli, anche norme di dress code: presentarsi vestiti in modo decoroso, «non devono comparire le esibizioni che le scuole purtroppo spesso sono abituate a vedere».