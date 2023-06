La rivelazione amorosa dell'ex suora Cristina Scuccia all'Isola dei famosi: “Ho perso la testa per una persona”

Cristina Scuccia, l'ex suora che ha partecipato all'Isola dei famosi, sta gradualmente superando la sua iniziale esitazione a parlare della sua relazione amorosa per evitare l'attenzione indesiderata. A poche ore dalla finale di stasera, ha deciso di condividere alcuni dettagli sulla sua storia che sta vivendo al di fuori delle telecamere. Non ha rivelato l'identità del suo partner e ha preferito mantenerla riservata. Durante una conversazione con Pamela Camassa, ha svelato ulteriori informazioni sul legame sentimentale che sta attualmente vivendo: “Io odiavo questa persona, credevo non potessimo essere compatibili in nessun modo. Avevo l’allergia quando c’era questa persona in giro. Eppure da quando abbiamo iniziato a parlare non abbiamo più smesso: è un cucciolo”