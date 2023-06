Al Sud il tasso di disoccupazione è tre volte quello del Nord-Est

Gli indicatori del mercato del lavoro confermano lo svantaggio del Mezzogiorno: in particolare, il tasso di disoccupazione è il doppio di quello del Centro e il triplo di quello del Nord-Est. Lo rileva l’Istat nella nuova edizione di "Noi Italia", disponibile da oggi sul sito dell’istituto.

Nel 2022, spiega l’istituto, il tasso di disoccupazione del Mezzogiorno (14,3%) supera di oltre tre volte quello del Nord-Est (4,5%) e di due quello del Centro, con un picco del 17,1% in Campania. Di contro, il valore più basso nel Nord si registra nel Trentino-Alto Adige/Sudtirol (3,0%), nel Centro in Toscana (6,0%), nel Mezzogiorno in Basilicata (7,1%). Le differenze di genere subiscono un lieve incremento, rispetto al 2021: il divario più alto a sfavore delle donne continua a registrarsi nel Mezzogiorno, con la Regione Puglia che segnala il gap più elevato (5,5 punti percentuali).