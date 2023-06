Annalisa Minetti: "Ho perso completamente la vista, ormai è nero totale"

Nell'ultima intervista rilasciata a La Verità, Annalisa Minetti, 46 anni, ha rivelato di aver perso completamente l'uso della vista. Nonostante un tempo riuscisse a distinguere ombre, la Minetti ha descritto la sua attuale condizione come "nero totale".

Riflessioni sulla carriera e l'esperienza politica

L'artista ha raccontato i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, dal Karaoke di Fiorello fino a Miss Italia e al Festival di Sanremo, e ha espresso la sua delusione per le sue esperienze nel campo politico, dove si è sentita "sfruttata". La Minetti ha descritto come credeva in un quinto posto sicuro in lista, ma alla fine ha capito di essere stata solo uno strumento per aiutare coloro che erano stati posizionati prima di lei.

La perdita della vista e l'impatto sulla percezione di sé

Parlando della sua cecità, la Minetti ha rivelato un certo disappunto per non essere più in grado di vedersi, che sia in tuta o vestita elegante per la tv. La cantante ha anche rivelato che il suo medico le ha recentemente detto che sta peggiorando anche anatomicamente.

Sport e impegno sociale: la battaglia per l'inclusione

Annalisa Minetti, che è medaglia d'argento ai campionati italiani paraolimpici di triathlon, ha espresso la sua visione dell'inclusione come stile di vita e cultura. Secondo la cantante, l'attività motoria è uno strumento molto efficace per insegnare l'inclusione ai più giovani, mentre critica l'attuale tendenza a dividere il mondo per categorie piuttosto che per individui, ciascuno con il suo valore unico.