Alcolock sulle auto, cos'è e come funziona il dispositivo contro l'alcol previsto dal Codice della Strada

Tasso alcolemico zero, invece, per mettersi al volante se si è stati già condannati per aver guidato in stato di ebbrezza e obbligo di montare sull'auto l’alcolock, il dispositivo che impedisce la messa in moto se il tasso alcolemico supera lo zero.

Ddl sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del Codice della Strada, che impone anche una stretta ai neopatentati: non potranno guidare supercar per i primi tre anni, il limite attuale è di un anno. Misura questa introdotta sulla scia del drammatico incidente di Roma che ha coinvolto i giovani youtuber. Nel nuovo codice entrano poi norme per i monopattini e per la sicurezza dei ciclisti.

Che cos'è l'alcolock

Come suggerisce il nome, l'alcolock è un sistema che impedisce l'accensione di un'auto se il conducente risulta positivo all'alcol. Il nome tecnico dell'alcolock è ignition interlock device, un dispositivo collegato al sistema di accensione del motore e impossibile da rimuovere senza segnalazione alle forze dell'ordine.

Il funzionamento dell'alcolock

Per accendere il veicolo, il conducente deve soffiare nell'alcolock, che si sblocca solo se i livelli di alcol nel fiato sono inferiori alla soglia stabilita. Se il test supera tale soglia, l'auto rimane inutilizzabile, garantendo la sicurezza del conducente e degli altri.

Per riattivare l'auto, è necessario ripetere il test finché il tasso alcolemico non scende al livello accettabile. In Italia, l'alcolock verrà installato sui veicoli di coloro che sono stati sorpresi a guidare in stato di ebrezza, con una soglia di sblocco pari a zero. Ciò impedisce ai conducenti colti in flagrante una prima volta di guidare nuovamente in condizioni simili.

La normativa europea e l'installazione dell'alcolock

La disposizione italiana segue una direttiva comunitaria del 2022 che impone a tutte le case automobilistiche che commercializzano veicoli nell'Unione europea di predisporre un connettore standardizzato per l'installazione dell'alcolock su tutti i loro mezzi. Questa misura mira a garantire una maggiore sicurezza stradale e a prevenire incidenti causati dall'ebbrezza al volante.