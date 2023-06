I sudcoreani da oggi sono più giovani di un anno. Ecco perché

Non capita mai di poter diventare improvvisamente più giovani di un anno, ma è quanto accade da oggi a tutti i sudcoreani dopo che il paese ha cambiato il tradizionale sistema di conteggio dell’età e lo ha sostituito con quello vigente a livello internazionale . Con l’impopolare sistema precedente, i cittadini sudcoreani avevano già al momento della nascita un anno, al quale si andavano via via aggiungendo i successivi. Tuttavia, in base alla revisione del sistema introdotte da oggi, l’età è calcolata come nel resto del mondo, a zero anni alla nascita, come segnala il Korea Times, citato da The Guardian.

Il cambio anagrafico riguarderà la maggior parte delle questioni amministrative e civili, inclusi i contratti e gli altri documenti ufficiali.

In un sondaggio effettualo lo scorso anno, oltre il 70% degli intervistati si diceva d’accordo sul cambiamento, mentre l’86% assicurava che avrebbe adottato il nuovo sistema di computo dell’età nella vita di tutti i giorni.