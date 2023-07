A Messina, Reggio Calabria e Napoli un progetto che porta i ragazzi "neet" nel mondo del lavoro

Che farei oggi senza aver partecipato a questo progetto? Non lo so, è la domanda che mi faccio anche io». Le parole di Christian, 18 anni, napoletano, restituiscono il senso di un progetto, Se.Po.Pas (Sentieri, Ponti e Passerelle), che in due anni ha preso 75 ragazzi e ragazze sedicenni che avevano lasciato la scuola a Napoli, Reggio Calabria e Messina e li hanno portati su strade professionali. Un accompagnamento assiduo, quasi per mano, con grande attenzione, che ha come risultato il fatto che ora sanno fare un lavoro ma soprattutto a sanno affrontare il mondo del lavoro con la giusta motivazione. Il progetto è stato selezionato da "Con i bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, diretta dal presidente Marco Rossi Doria. Con questo progetto «viene data la possibilità agli adolescenti che hanno lasciato la scuola di avere un tempo ben pensato per uscire dal rischio di marginalità e costruire una nuova partenza nella vita - spiega Rossi Doria - la riflessione sui dispositivi attivati e sulle biografie dei ragazzi e ragazze serve per validare modelli nuovi nel contrasto precoce alle disuguaglianze. Grazie al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile abbiamo sostenuto 600 progetti in tutta Italia e coinvolto più di 500 mila minori insieme alle proprie famiglie. I progetti come Se.Po.Pass vedono il coinvolgimento di istituzioni, associazioni di terzo settore, scuola, insomma tutto ciò che è comunità educante in un approccio fondato su azioni molteplici che promettano futuro a chi parte con meno nella vita». In Italia, soprattutto nel Mezzogiorno, i numeri dicono che ci sono molti ragazzi in condizione di disagio tra 16 e 19 anni, una manciata di anni in cui si lascia la scuola, non si lavora e non ci si forma. Questa è la base da cui è partito il progetto. A Napoli i corsi, oltre al tirocinio nei diversi luoghi di lavoro, si sono tenuti al Parco Quartieri Spagnoli. «In questa città sin dagli anni '90 realizziamo progetti con l’Associazione Quartieri Spagnoli, e ora abbiamo una grande esperienza preziosa in Se. Po. Pas. lavorando su un gruppo ragazzi che hanno carenze familiari e su cui la scuola non funziona. Noi lavoriamo per risarcirli, dandogli motivazione e fiducia su iniziative di lavoro ma soprattutto per avere l’atteggiamento costruito nei laboratori e nella prima esperienza di lavoro che insegna a come muoversi nel mondo lavorativo, un diritto di cittadinanza basilare», racconta Giovanni Laino, vicepresidente dell’Associazione Quartieri Spagnoli e coordinatore nazionale di Se.Po.Pas.

A Reggio Calabria

A Reggio Calabria si è partiti nel primo anno con 36 ragazzi, diventati poi 22 a dicembre del secondo anno, e 19 che alla fine hanno seguito il corso e attivato il tirocinio. Cristina Ciccone, pedagogista e coordinatrice del progetto in Calabria, fa il punto: «Abbiamo risposto in maniera mirata e precisa a bisogni reali di ragazzi che vivono in rioni di forte disagio e che non volevano frequentare la scuola. Abbiamo tentato di creare le condizioni per poter dare loro pari opportunità e, quindi, garantirgli il diritto alla crescita e allo studio. Ciò grazie alla sinergia tra le diverse risorse territoriali, ma avendo come valore aggiunto una rete nazionale che si è offerta come contenitore di confronto per mettere a punto buone prassi di intervento nell’affrontare emergenze sociali».

A Messina

Anche a Messina oltre la metà dei 25 ragazzi iscritti stanno concludendo positivamente il percorso. La pedagogista Antonia Rosetto Ajello, supervisore della didattica del Polo di Messina sottolinea come «le attività laboratoriali realizzate per piccoli gruppi hanno consentito ai ragazzi di acquisire consapevolezza delle proprie capacità e una maggiore sicurezza personale. Per altri ancora è stata l’occasione di relazionarsi con adulti e contesti diversi da quelli cui sono abituati: non tutti hanno accettato la sfida del cambiamento. Tuttavia i risultati positivi ci rendono soddisfatti. Già dopo il primo anno ponte, e ora anche a seguito del tirocinio, qualcuno ha deciso di riprendere il percorso scolastico per conseguire il diploma». Nelle tre città, il progetto ha dovuto superare anche le difficoltà della fase pandemica oltre ad una scarsa cooperazione delle scuole.