I giovani vorrebbero l'educazione sessuale a scuola. I dati dell'indagine

Per gli adolescenti è l’educazione sessuale la disciplina che, più di tutte, dovrebbe entrare nei programmi delle scuole superiori. Subito dopo ci sono "Sostenibilità e protezione dell’ambiente" ed "Educazione al rispetto delle diversità".

È quanto emerge dall’indagine nazionale sugli stili di vita degli adolescenti, realizzata dal Laboratorio Adolescenza e dall’Istituto di ricerca IARD. Secondo l’indagine, che ha coinvolto 5.670 studenti tra i 13 e i 19 anni, per quasi il 70% del campione, Covid e la didattica a distanza hanno inciso negativamente sull'apprendimento; tuttavia, per l’80,7% la scuola, seppure in presenza, dovrebbe sfruttare metodi e strumenti innovativi utilizzati durante la pandemia per diventare più moderna.

Il 40%, poi, preferirebbe classi ad "assetto variabile": aule e insegnanti dedicati alle differenti discipline con compagni di classe di volta in volta diversi. L’86,6%, invece, vorrebbe che, nelle scuole superiori, il piano di studi potesse in parte essere personalizzato con alcune discipline scelte dal singolo studente.