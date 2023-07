L'omaggio commovente di Tiziano Ferro a Raffaella Carrà su Twitter: “Non esisterà giorno in cui non mi mancherai, amica mia”

“E domani saranno già due anni. Non esisterà giorno in cui non mi mancherai, amica mia”. Con questa parole su Twitter, Tiziano Ferro, alla vigilia del secondo anniversario dalla morte di Raffaella Carrà ha voluto ricordare la signora della televisione italiana che il 18 giugno avrebbe compiuto 80 anni.

E domani saranno già due anni.

Non esisterà giorno in cui non mi mancherai, amica mia.

Mañana ya serán dos años sin ti.

No habrá día en el que no me faltarás, amiga.

Tomorrow will be two years without you.

There won’t be a day without missing you, my dearest friend.… pic.twitter.com/wlmjHtZre1

— Tiziano Ferro (@TizianoFerro) July 4, 2023