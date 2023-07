I figli di Alain Delon denunciano la sua compagna per "abuso di debolezza"

I figli di Alain Delon hanno presentato una denuncia contro la «dama di compagnia» dell’attore -la chiamano così- una donna che gli è al fianco da diversi anni, che accusano di atti di «molestia morale» e «abuso di debolezza": lo ha reso noto il loro avvocato.

«Sospetto un abuso di debolezza e conto sulle indagini per accertarlo», ha spiegato Christophe Ayela, precisando che anche l’attore, mostro sacro del cinema, che oggi ha 87 anni, si è unito alla denuncia con una dichiarazione scritta. Nel mirino dei figli c'è Hiromi Rollin, una donna giapponese di 66 anni, poco conosciuta al grande pubblico, apparsa nella vita di Delon diversi decenni fa e che vive con l’attore nella tenuta di quest’ultimo, a Douchy, Loiret. E nel pomeriggio, i gendarmi si sono presentati proprio nella villa di Delon.

«Dopo l’incidente cardiovascolare del signor Alain Delon nel 2019», questa donna «che si è trasferita da lui, si è dimostrata sempre più aggressiva, denigratoria e offensiva nei suoi confronti e nei confronti dei suoi figli», si legge nella nota dell’avvocato. Lei «non cessa mai di isolare Alain Delon dai suoi parenti, dai suoi amici e dalla sua famiglia, con manovre e minacce: controlla sistematicamente le sue conversazioni telefoniche e i suoi messaggi privati. Risponde al suo posto, fingendosi lui, cerca di intercettare la sua posta. Impedisce ai suoi figli di andare a trovarlo regolarmente, come hanno sempre fatto. E’ autoritaria, minacciosa, è arrivata persino a maltrattare in modo inaccettabile il cane del signor Delon».

La denuncia è stata presentata alla procura di Montargis, nel Loiret da Anouchka, Alain-Fabien e Anthony Delon. Quest’ultimo, da parte sua, ha presentato una seconda denuncia contro la signora e ha denunciato atti di «violenza volontaria e sequestro di persona vulnerabile, abuso di debolezza e molestie morali», riferendosi a «fatti accertati in un anno e mezzo». «Il 31 gennaio 2022 ho preso la decisione di iniziare a notificare e denunciare fatti accaduti nella nostra cerchia familiare e che riguardavano più specificamente il rapporto tra mio padre Alain Delon e la sua compagna», precisa il primogenito dell’attore. Secondo Anthony Delon, la situazione in due anni ha assunto «tali proporzioni» che lo stesso padre ha chiesto per iscritto alla sua compagna di lasciare la sua residenza a Douchy.

Molto discreta, Hiromi Rollin è stata menzionata in pubblico un paio di volte dalla stella del 'Gattopardo', che la presentava come la sua «compagna giapponese». «Durante la mia convalescenza, sono stato aiutato da una persona, la mia compagna giapponese, che si è presa cura di me e mi ha curato per mesi», raccontò in un’intervista con TV5 Monde nel 2021. Un passato come assistente alla regia, la donna negli ultimi anni, lo ha accompagnato in pubblico in diverse occasioni: il 10 settembre 2021, era al suo fianco al funerale di Jean-Paul Belmondo, nella chiesa di Saint-Germain-des-Près a Parigi. Qualche settimana fa, l’attore è stato fotografato insieme a Hiromi Rollin e al suo figlio minore, Alain-Fabien Delon, durante una proiezione del prossimo film di quest’ultimo.