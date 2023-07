Giovanni Allevi: “Supero il dolore con la meditazione e... un gattino”

Il celebre compositore Giovanni Allevi, sta lottando contro un mieloma multiplo, una malattia che lo ha costretto a seguire trattamenti continui e a trascorrere molto tempo a letto. Allevi, che è in cura presso l'Istituto dei Tumori di Milano da più di un anno, ha condiviso un messaggio sui suoi profili social per aggiornare i suoi fan sulla sua salute e sulla sua routine quotidiana.

Nel suo post su Instagram, Allevi ha pubblicato una foto in cui è ritratto con un gattino in braccio, gli occhi chiusi in un momento di meditazione. Ha spiegato che ogni giorno dedica del tempo alla meditazione per aiutarsi a gestire il dolore e a rafforzare la sua resistenza psicologica.

Il processo di meditazione di Allevi inizia con pensieri di riconoscenza per la vita e il mondo che lo circonda. Successivamente, si concentra sul suo respiro, un esercizio che, a suo dire, aiuta a dissolvere l'Ego fino a raggiungere uno stato di Nulla.

Allevi sottolinea l'importanza del gattino nella sua pratica di meditazione. Il musicista riferisce che l'animale, considerato sacro nell'antico Egitto, lo aiuta a mantenere un legame con la divinità della Natura, concepita come un'entità unica, eterna e beata, che permea tutte le cose con la sua Logos.