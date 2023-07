Boat jumping, l'ultima follia social: già 4 morti per il "salto dalla barca" VIDEO

In Alabama, quattro persone hanno tragidamente perso la vita a causa di una pericolosa tendenza conosciuta come "boat jumping" (letteralmente, saltare dalla barca). Questa moda, diffusa sul popolare social network TikTok, coinvolge persone che si gettano in acqua mentre si trovano su imbarcazioni in movimento.

Il capitano Jim Dennis del Childersburg Rescue Squad ha evidenziato che i recenti quattro incidenti hanno provocato fratture del collo e morte istantanea. Secondo il capitano, è plausibile che le persone siano più propense a compiere azioni imprudenti quando vengono riprese dalle telecamere, poiché cercano di farsi notare davanti agli amici sui social media.

Non sono state imposte restrizioni di età per coloro che partecipano a questa sfida, poiché le squadre di soccorso hanno registrato partecipanti di tutte le fasce d'età.