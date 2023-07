Rikkie Kolle prima transgender eletta Miss Olanda: spero di ispirare chi combatte le discriminazioni VIDEO

E’ Rikkie Kolle la prima transgender ad essere eletta Miss Olanda. Kolle, 22 anni, proveniente da Amsterdam, rappresenterà i Paesi Bassi al prossimo concorso per Miss Universo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rikkie Valerie Kollé (@rikkievaleriekolle)

Già nel 2018 la ragazza si era fatta conoscere arrivando in finale al concorso televisivo per migliore top model olandese. Raemke Verdegam, presidente dell’organizzazione Transgender Network, si è felicitato per la nomina sottolineando che la storia di Rikkie «dimostra quanto sia importante essere se stessi» e augurandosi che la sua esperienza «possa essere d’ispirazione» per coloro che combattono le discriminazioni a cui sono soggetti in famiglia e nella società.