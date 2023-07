Il video dello sposo che si addormenta durante il matrimonio: «Ti prego non chiedere il divorzio»

Un video divertente di un matrimonio ha attirato l'attenzione sui social media. Nel video condiviso su TikTok, uno sposo di nome Pierfrancesco si addormenta durante il suo matrimonio. La clip mostra il ragazzo e la sposa seduti in macchina, vestiti in abiti da cerimonia. Eloquente il titolo del video: «Ti prego non chiedere il divorzio»

Nel video compare la scritta sovraimpressa: "Ti sei appena sposato e finalmente scarichi l'ansia". Mentre la sposa cerca di svegliare il marito addormentato, i commenti degli amici suggeriscono che potrebbe essere uno scherzo. Un amico dell'autore del video commenta: "Se lo conosci, sai che potrebbe succedere".

Il video ha ricevuto molte reazioni e commenti divertenti. In un'altra clip condivisa dallo sposo, viene mostrato il suo stato dopo ogni drink. Questa è una tradizione inglese che sembra essere diventata popolare anche in Italia. Dall'accento della sposa nel video, sembra che il matrimonio sia stato girato in Umbria.