"Se ti scappa", il wc di lusso al centro di Napoli al costo di un caffè

Oltre alle tradizionali attività commerciali come bed & breakfast, pizzetterie e negozi di souvenir, c'è chi a Napoli sta espandendo le loro opportunità nel centro storico attraverso un servizio innovativo: i bagni "pubblici" a pagamento. In via Atri 32, è stata inaugurata una nuova attività di questo genere chiamata “Se ti scappa”.

Il progetto è il frutto del lavoro di Enzo Pesce, artigiano noto per la sua abilità nella creazione di bronzi artistici e funerari, e di suo figlio Mario. Insieme, hanno trasformato un piccolo locale di loro proprietà, che misura solo poche decine di metri quadrati, in un "WC shop" dotato di cinque postazioni e di vari comfort per gli utenti.

L'idea si basa sulla creazione di un ambiente pulito, confortevole e facilmente accessibile per coloro che si trovano in centro e hanno necessità di usufruire di servizi igienici. A differenza dei servizi igienici pubblici standard, questi "WC shop" offrono un livello di comfort e pulizia superiore, giustificando così la tariffa di un euro per l'ingresso.