WhatsApp down, problemi anche su web: ecco cosa succede

È stato segnalato che WhatsApp è attualmente fuori servizio in tutta Italia. Numerose segnalazioni negli ultimi minuti indicano che l'app di messaggistica non funziona correttamente, impedendo agli utenti di inviare o ricevere messaggi.

Il problema sembra essere iniziato intorno alle 22:15 del 19 luglio 2023 e al momento non si hanno informazioni precise sui tempi di ripristino del servizio. Tuttavia, in situazioni simili nel passato, il servizio è stato generalmente ripristinato entro un'ora dall'inizio del disservizio.

Aggiornamento delle ore 22.45

WhatsApp è ritornato a funzionare per tutti i residenti in Italia dopo il down che era stato segnalato da numerose persone che non erano riuscite a inviare o ricevere messaggi. Al momento si ignorano le cause del disservizio che, questa volta, è durato circa una mezz'ora ma che è stato prontamente segnalato dalle persone che utilizzano frequentemente la messagistica.