Ma che orsi sono? Zoo cinese nega che siano "umani travestiti"

Uno zoo a Hangzhou, nell'est della Cina, è stato costretto a respingere le accuse secondo cui alcuni dei suoi orsi sarebbero in realtà persone in costume, dopo che sono circolate online foto e video degli orsi in piedi sulle "zampe" posteriori. Le immagini hanno scatenato il sospetto di alcuni utenti di Internet, con il quotidiano locale Hangzhou Daily che riportava domande sulla possibilità che gli orsi fossero "umani travestiti".

Lunedì, lo zoo ha dichiarato sui social media che gli orsi in questione erano veri orsi del sole della Malesia, che sono più piccoli e hanno un aspetto diverso dagli altri orsi. Alcuni zoo cinesi sono stati precedentemente accusati di utilizzare animali falsi, come cani tinti per sembrare lupi o asini dipinti per sembrare zebre, ma lo zoo di Hangzhou ha insistito sul fatto che i suoi orsi sono autentici e ha organizzato visite per i giornalisti per confermare la loro autenticità