Cardi B lancia un microfono contro una sua fan, aperta un'indagine. Il video è virale

Giorni dopo il video che mostrava la rapper Cardi B che scagliava un microfono contro una sua fan che le aveva lanciato un drink durante un concerto, la polizia di Las Vegas ha annunciato di aver aperto un’indagine. Nel video, che è diventato virale sui social media, si vede la star di "Wap" vendicarsi durante uno spettacolo nella città dei casinò dopo essere stata colpita in faccia dal contenuto di un bicchiere lanciato da uno spettatore. Tuttavia, alcuni video postati online sembrano mostrare che il microfono ha colpito un’altra persona.

La polizia di Las Vegas ha spiegato che una donna l’ha contattata perché era stata colpito da un oggetto lanciato dal palco durante il concerto. Non è la prima volta che le star della musica vengono colpite dai loro fan. A giugno un uomo ha lanciato un telefono contro Bebe Rexha durante un concerto a New York, facendo finire la cantante in ospedale. Lo stesso mese un altro spettatore ha lanciato una borsa che presumibilmente conteneva le ceneri della madre sul palco mentre la cantante Pink si esibiva a Londra. L'anno scorso Harry Styles ha fermato la sua performance a New York dopo che qualcuno gli ha lanciato contro una crocchetta di pollo. A inizio luglio la cantante Adele ha ironicamente minacciato i suoi fan durante il suo show a Las Vegas: «Provate a tirarmi qualcosa e vi uccido».