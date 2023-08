La sposa scherza e risponde "no" durante il rito nuziale: l'officiante annulla il matrimonio

Quello che doveva essere il giorno più bello della vita di Miriam si è improvvisamente trasformato in un momento di imbarazzo e sorpresa, tutto a causa di una battuta scherzosa che ha catturato l'attenzione dei presenti e dei social media. Le nozze civili, celebrate nella pittoresca città di Caracas, hanno preso una piega inaspettata quando Miriam ha deciso di fare uno scherzo al suo sposo, Danilo, durante il cruciale momento della cerimonia.

Juez cancela boda porque la novia se puso nerviosa y dijo de broma que no aceptaba ? pic.twitter.com/2Tx3rruuPC — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) July 5, 2023

Mentre i presenti si riunivano per assistere alla promessa di amore eterno, un momento tanto atteso è stato repentinamente interrotto da una risposta fuori dal comune. Quando la solenne domanda è stata posta a Miriam - "Vuole prendere in sposo il signor Danilo?" - ciò che è seguito ha lasciato tutti sbalorditi. Con un sorriso giocoso sul volto, Miriam ha risposto con un deciso "no", seguito quasi istantaneamente da un altrettanto convinto "sì". La sua intenzione era chiara: uno scherzo ben calibrato per far sorridere gli ospiti e il suo futuro marito.

Ma la svolta più sorprendente doveva ancora arrivare. L'ufficiale di stato civile, incaricato di garantire la legalità e la serietà della cerimonia, ha risposto alla battuta scherzosa con un atteggiamento che ha lasciato tutti senza parole. Dopo la momentanea risposta negativa di Miriam alla domanda chiave, l'ufficiale ha preso una decisione sorprendente: "No, gli scherzi non sono appropriati in questa circostanza. Purtroppo, non saremo in grado di procedere con la cerimonia oggi. Vi preghiamo di contattare la segretaria per fissare un'altra data".

Il video, condiviso su piattaforme social come TikTok, ha catalizzato l'attenzione di una vasta audience. Gli utenti hanno espresso una serie di opinioni, oscillando tra il sostegno all'ufficiale per aver mantenuto la solennità dell'evento e la comprensione per l'intenzione giocosa di Miriam.