Papa Francesco da oggi a Lisbona per la Gmg

Papa Francesco comincia oggi il suo viaggio in Portogallo per la Giornata Mondiale della Gioventù. Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino alle 7.50 per arrivare a Lisbona alle 10 (ora locale, le 11 in Italia). All’aeroporto viene accolto dal presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa. Dopo la cerimonia di benvenuto, ci sarà l'incontro ufficiale tra il Pontefice e il presidente al Palacio Nacional de Belem. Alle 12.15 (13.15 in Italia) il Papa incontrerà al Centro Cultural de Belem circa mille persone tra autorità politiche e religiose, corpo diplomatico, imprenditori e rappresentanti della società civile. Sarà questo il primo discorso del Papa.

Nel pomeriggio, dopo il pranzo, Papa Francesco incontrerà in Nunziatura il Presidente dell’Assemblea della Repubblica Augusto Ernesto dos Santos Silva (alle ore 16.30 ora locale); a seguire vedrà il primo ministro António Costa. Quindi alle 17.30 (18.30 in Italia) Papa Francesco si recherà al Monastero Reale di Santa Maria de Belém, comunemente chiamato Mosteiro dos Jerónimos, dove incontrerà i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, per la celebrazione dei Vespri, ultimo appuntamento della giornata.