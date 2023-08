Ristoratori... carissimi: due euro per un piatto in più o la divisione di un panino. Osteria "affossata" nelle recensioni

Che molti ristoratori negli ultimi tempi abbiano alzato il tiro sui prezzi non è un mistero, ma non fino a questo punto. Soprattutto in quegli esercizi dove vengono somministrati cibi e bevande al tavolo. Giusta la maggiorazione del prezzo rispetto a chi consuma al banco o porta via, ma non sui dei servizi che sembrano di normale gestione. Nelle ultime ore si sino registrati due episodi che inevitabilmente sono diventati di dominio pubblico grazie ai social In un caso, poi, c'è stato lo zampino della graffiante giornalista Selvaggia Lucarelli che ha raccontato su Facebook il fatto che in un'osperia di Finale Ligure è stata battuta la somma di due euro per il piatto in più richiesto dal cliente. Il risultato è stato che diverse centinaia persone si sono precipitate sulla pagina ufficiale del locale dando il minimo del punteggia facendo clamorosamente abbassare la media dei giudizi.

Fatto altrettanto clamoroso è accaduto in un bar del Lago di Como, dove addirittura, è stato chiesto, e battuto nello scontrino fiscale, il 10% per la divisione a metà di un panino.