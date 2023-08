Il caffè al bar costa caro? Lo paghi a 70 cent se ti porti la tazzina, lo zucchero e il cucchiaino

Il caffè a soli 70 centesimi ma se il cliente porta la tazzina, lo zucchero e il cucchiaino. E' la trovata dei titolari della Bottega del caffè, bar di Millesimo, nell’entroterra di Savona, quasi in risposta alle polemiche dopo i supplementi per servizi aggiuntivi a Lecco (due euro per un toast tagliato a metà) e a Finale Ligure (due euro per un piattino di condivisione).

E dunque 50 centesimi di sconto per tagliare il costo dell’espresso e incentivare i consumi. «L'idea è nata da una battuta di mio papà in merito alla guerra che si sta scatenando nel mondo dei bar e della ristorazione - spiega al Secolo XIX on line Valentina Venturino, che insieme ai genitori Elio e Marina gestisce il locale di piazza Italia - Da una chiacchierata in casa è venuto fuori qualcosa di più, un progetto per favorire il risparmio economico e il rispetto ambientale. Così abbiamo deciso di lanciare seriamente una nuova iniziativa per calmierare il costo del caffè. Ci è sembrata una buona idea per ammortizzare i rincari legati all’aumento delle materie prime, ma senza rinunciare al piacere di un buon caffè di qualità o alla colazione al bar». «Portando la tazzina da casa - continuano i titolari - andiamo a ridurre il consumo dell’energia elettrica e il consumo dell’acqua della lavastoviglie». La proposta, scattata ieri, entrerà nel vivo la prossima settimana.