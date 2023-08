Ferragosto: da Meloni a Mattarella, politici in vacanza in Italia tra mare e montagna

Da una breve tappa in Albania, al fresco delle Dolomiti a Cortina. Ma c'è anche chi è rimasto a Roma al lavoro. Per il Ferragosto leader e politici hanno prevalentemente preferito l’Italia e, in particolare, il mare cristallino della Puglia. Regione scelta per le vacanze anche dalla premier Giorgia Meloni, che si è concessa qualche giorno di riposo in una masseria in Valle d’Itria assieme a figlia e compagno, alla sorella e al cognato, il ministro Francesco Lollobrigida. Meloni ha abbandonato per qualche ora la residenza estiva di Ceglie Messapica per recarsi, sempre assieme alla famiglia, in Albania, dove è stata accolta dal primo ministro Edi Rama per un incontro informale.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scelto una foresteria sulle Alpi italiane. Ferragosto al fresco anche per la ministra delle Riforme Maria Elisabetta Casellati, che ha trascorso la giornata festiva a Cortina.

Sono invece rimasti a Roma, al lavoro, i ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e il titolare della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Piantedosi ha fatto visita alle sale operative della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, dell’amministrazione penitenziaria, delle Capitanerie di porto, del Dipartimento della Protezione civile, e dei vigili del fuoco. Mentre Sangiuliano ha presieduto al ministero una riunione con i direttori generali «per fare il punto sul lavoro svolto in questi mesi e pianificare le prossime attività», ha annunciato sui social lo stesso ministro.

La Puglia, oltre dalla premier, è stata scelta per trascorrere il ferragosto anche dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che ha rivolto i suoi auguri sui social, con un selfie con alle spalle il mare di Polignano. L’altro vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, aveva spiegato che avrebbe trascorso alcuni giorni di vacanza a Fiuggi. E ieri ha augurato il buon ferragosto sui social con una foto che lo ritrae vicino a un lago: «Viva l’Assunzione di Maria, una festa che da sempre riempie di gioia il cuore degli italiani». La ministra del Turismo, in un video social dai bordi di una piscina, si è augurata «che tutti possiate passare una giornata serena e di spensieratezza. Vi faccio veramente tanti auguri e vi dico che il governo sta lavorando per avere tutte le offerte turistiche, perchè tutti devono poter fare le vacanze». Ferragosto italiano anche per il presidente del Senato Ignazio La Russa, che lo ha trascorso nella sua Sicilia, vicino a Catania.