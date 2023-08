Vesuvio o vintage, maglie di serie A di calcio a ruba nonostante i rincari

Baciate, strappate, sognate e collezionate: le maglie sono da sempre l’oggetto estivo del desiderio dei tifosi. Sono la 'bandiera', l’immagine, delle società e non solo. Sempre di più negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione per il territorio e la tifoseria che si rappresenta, con richiami al passato o 'claim' stampati su maniche e colletti. Non più trascurata nemmeno l’eleganza di una maglia che ha l’obiettivo di diventare anche una tendenza nello streetwear quotidiano. Ma come ogni aspetto della vita odierna anche i costi delle nuove divise, in particolare quelle della Serie A, sono soggetti a rincari. Non sempre imputabili direttamente ai club, ma ai brand che le producono (vedi Adidas, Nike e Puma che hanno deciso già a metà della scorsa stagione di alzare i prezzi delle 'Authentic' dalla successiva, la '23-'24). Per questo, oggi, in media servono 120-130 euro per comprare una maglia, con picchi verso i 150 se si guarda a quella della Juventus, la più cara della Serie A (personalizzandola con il calciatore arriva addirittura a 165). Rincari, però, che sono più o meno generalizzati. Il kit home dell’Inter arriva a costare 149,99, quello del Milan 140 (+20 euro rispetto allo scorso anno), mentre quello del Napoli campione d’Italia 130 (stesso prezzo anche per Roma, ma personalizzata con nome e numero altrimenti costa 100, Lazio e Fiorentina).

In sostanza lo scudetto stampato al centro del petto, per Armani e De Laurentiis, vale 10 euro in più rispetto ai 120 della passata stagione, per un aumento comunque ben digerito dalla tifoseria partenopea che ha letteralmente preso d’assalto gli store al punto che la prima maglia è già praticamente introvabile, in attesa che gli store vengano riforniti. Come sempre, poi, un altro viatico ai rincari è riempiere la maglia con campioni o potenziali tali, vedi il Milan con Pulisic, il cui acquisto negli immediati giorni successivi al suo ingaggio ha portato a un aumento del 266% della vendita delle maglie ufficiali rossonere. E se il grande campione non arriva, resta ai brand rendere accattivanti le maglie con richiami alla storia dei club o della città che rappresentano. L'Inter presenta la bandiera di Milano all’interno del colletto, il Milan una 'M' ripetuta al centro, creata con le strisce tonali rossonere, mentre in quella da trasferta ha puntato sul legame della città tra calcio, design e moda. La texture juventina nell’home kit riproduce l’effetto pelliccia di una zebra, mentre i colori della maglia fuori casa richiamano quelli del Monte Rosa. La terza maglia - presentata oggi a tre giorni da via - è antracite come omaggio all’era industriale e a Torino, mentre quella del Milan svelata sempre oggi è fuxia con sfumature azzurre e secondo il club rossonero celebra "l'Inclusione».

Il Napoli nella divisa da trasferta ha rappresentato il Vesuvio stilizzato e la Fiorentina dei ricami floreali sulle maniche che strizzano l’occhio all’iconicità dei luoghi bucolici di Firenze. Tanti club, poi, hanno puntato anche sulla rivisitazione di maglie del passato, vedi l’Adidas, tornata a vestire la Roma, riproponendo l’outfit del triennio 91-94 (per la maglia da trasferta ha puntato sul bianco con una texture che ricorda il travertino dei monumenti capitolini). Anche Atalanta e Cagliari hanno guardato agli anni '90 nei rispettivi kit away con il ritorno del logo rotondo della Dea e l’omaggio alla cavalcata europea 93'-'94 dei sardi, riproducendo una divisa che somiglia a quella dell’epoca per il trentennale. Idea simile per la Lazio che in questa stagione celebra i cinquant'anni dal primo scudetto e per questo ha puntato nella maglia da casa in un modello vicino a quello del '74. Diverse anche le squadre che hanno puntato sui motti dei tifosi nei colletti. «Onora il rossoblù» si legge su quella del Bologna, o la patch «Daje Roma Daje» su quella giallorossa, riproducendo lo storico striscione in Curva Sud. Solo quella del Napoli, però, ai nastri di partenza avrà la patch tricolore che i venti club di A inseguiranno per un anno intero.