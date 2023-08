Nasce una rarissima giraffa senza macchie e lo zoo lancia la sfida: trovate il nome perfetto per la nuova arrivata

Il Brights Zoo del Tennessee festeggia l'arrivo di una giraffa senza macchie, una rarità che ha catturato l'attenzione dei visitatori e degli appassionati di animali di tutto il paese. Per rendere ancora più speciale questo evento, il parco ha lanciato una sfida: trovare il nome perfetto per la nuova arrivata.

Tra le quattro opzioni fornite, i partecipanti possono votare per il loro nome preferito. Le opzioni sono:

Kipekee - che significa "Unica" Firali - che significa "Insolita o Straordinaria" Shakiri - che significa "Lei è la più bella" Jamella - che significa "Di grande bellezza"

La gara di nomi si protrarrà fino al Labor Day, il 4 settembre. In quella data, verranno conteggiati tutti i voti e verrà annunciato il nome scelto per la giovane giraffa.

Ma non è tutto. Il Brights Zoo vuole anche coinvolgere il pubblico nella salvaguardia delle giraffe selvatiche. Invita quindi tutti coloro che desiderano contribuire a visitare "Save Giraffes Now", un'organizzazione che opera per la protezione delle giraffe nell'ambiente naturale. L'obiettivo è garantire che le generazioni future abbiano l'opportunità di ammirare questi splendidi animali nella loro naturale bellezza.