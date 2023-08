Dopo il bacio sulla bocca, il video dell'allenatore della Spagna che tocca il seno dell'assistente

Dopo la clamorosa vittoria della Spagna ai Mondiali di calcio femminili, non è stata solo la prestazione sportiva a catturare l'attenzione del mondo. Luis Rubiales, il presidente della Federcalcio spagnola, è finito nel centro di una controversia mediatica e politica per aver baciato sulla bocca la calciatrice Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione. Questo gesto, immortalato e diffuso ampiamente dai media, ha sollevato molti interrogativi, generando polemiche e sconcerto a livello internazionale.

Ma questa non sembra essere l'unica controversia a segnare la celebrazione del trionfo spagnolo. Un altro video, recentemente emerso sui social, mostra l'allenatore della squadra nazionale spagnola, Jorge Vilda, mentre compie un gesto che è stato descritto come "inappropriato" nei confronti della sua assistente durante i festeggiamenti post-vittoria. Nelle immagini, Vilda sembra toccare il seno dell'assistente (un gesto che in realtà appare del tutto casuale), generando ulteriori polemiche sulla condotta professionale all'interno della squadra e dell'ambiente calcistico spagnolo.