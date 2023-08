iononsonocarne, la risposta dei Vip alla violenza di Palermo: da Maria Grazia Cucinotta a Caterina Balivo

“Alessio Boni in una foto tratta dal suo profilo Twitter, Roma, 24 Agosto 2023. TWITTER/ALESSIO BONI+++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO’ ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L’AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ +++NO SALES; NO ARCHIVE; EDITORIAL USE ONLY+++NPK+++