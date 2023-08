In un bar a Porto Cervo 50 euro per un caffè e un’orzata: la protesta social

La nota coppia social dietro la popolare pagina “Il mio viaggio a Napoli” ha condiviso un video in cui mostra uno scontrino che ha sollevato parecchio scalpore online: 50 euro spesi per un semplice caffè e un’orzata in un bar situato a Porto Cervo, celebre località di lusso sulla Costa Smeralda.

Giuseppe Russo e Federica Franco, con un misto di sorpresa e ironia, hanno narrato la loro insolita esperienza: "Entrando in un bar qualsiasi del centro, ci siamo ritrovati davanti a un menù dove una semplice coppetta di gelato aveva un prezzo di 30 euro, e l'acqua oscillava tra i 15 e i 20 euro".